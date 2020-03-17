Экономика Украины подготовлена к предстоящему кризису - НБУ

Влияние на платежный баланс будет скорее условно позитивным, поскольку страна будет платить значительно меньше за импорт, при этом цены на товары украинского экспорта снизились не так существенно.

Экономика Украины более подготовлена к кризису, чем это было в 2007 и в 2014 году, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе брифинга.

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"Банковский сектор полностью очищен, ликвидный и хорошо капитализирован. Нет незаконных операций в тех масштабах, которые были в прежние годы", - сказал он.

Также представитель НБУ напомнил, что дефицит платежного баланса в 2013 году составлял почти 10% ВВП, а по итогам прошлого года - всего 0,5%.

Чурий высказал ожидания, что влияние связанного с коронавирусом кризиса на платежный баланс Украины будет скорее условно позитивным, поскольку страна будет платить значительно меньше за импорт в результате снижения мировых цен на энергоносители, при этом цены на товары украинского экспорта снизились не так существенно.

В то же время Чурий допустил негативный эффект предстоящего кризиса для экономического роста.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19. За три месяца вирус распространился на 150 стран, а число больных в мире превысило 180 тысяч человек.

В Украине зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случая коронавируса, один из которых - летальный.

Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках уже спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.