Morituri te salutant!

Юрий Куликов

Первое правительство Владимира Зеленского может смело претендовать на звание «подпольного Кабинета». Выполняя задание своего патрона – быть максимально незаметным проводником политики президента, – эти ребята за шесть месяцев работы ухитрились не провести ни одного по-настоящему открытого заседания Кабинета министров.

Не зря несколько недель назад президент заговорил об «инвестиционной няне»

У части сограждан возникли сомнения, что в нашей стране все эти месяцы вообще было какое-то правительство! Или, это по факту был хозяйственно-экономический департамент офиса президента? Возможно, уходящие в отставку премьер и министры в большинстве являются либералами с правильными экономическими взглядами, но есть большое сомнение в том, что в настоящее время в той политической системе, которую создает Зеленский, есть большой запрос на эти качества.

Думаю, что не зря несколько недель назад президент заговорил об «инвестиционной няне». Как политического новичка, которого судьба вознесла на политический Олимп на популистских лозунгах, его сейчас, похоже, накрывает волна постепенного осознания глубины и масштабности стоящих перед Украиной проблем. С падением рейтингов вместе со страхом возникла призрачная надежда, что появление «собственной хозяйственной няни» исправит ситуацию. Алексей Гончарук, который все эти месяцы клялся в верности Зеленскому, на роль такой «няни» явно не тянул. Ему бы самому кто-то «няню» подкинул.

В декабре на закрытой встрече с журналистами Гончарук признал, что стратегические экономические решения в стране принимаются президентом и в офисе президента. Зеленский тонко чувствует настроения избирателей и формулирует «общественный заказ», а правительство воплощает его в жизнь. То есть, глава государства был для правительства Гончарука не только «камертоном», но и указателем движения.

Отставка Кабинета Гончарука будет иметь очень ограниченный эффект на электоральные позиции первого лица государства

Возможно, Алексей Гончарук делал себя и своих министров максимально не субъектными из благих побуждений. Однако, второй стороной этой концепции «подпольного правительства» стало то, что в общественном сознании за все проблемы страны стал отвечать лишь неофит Зеленский.

Президент одинок. Ответственность разделить не с кем. И в этой связи отставка Кабинета Гончарука будет иметь очень ограниченный эффект на электоральные позиции первого лица государства. Волна паники, вызванная коронавирусом и следующим по пятам экономическим кризисом, может развеять поддержку главы государства как утренний туман.

Поможет ли развеять президентские страхи новый глава правительства Денис Шмыгаль? Все будет зависеть от глубины экономической и гуманитарной пропасти, в которую опускается Украина и мир.

На смену правительства «экономических романтиков» приходит Кабинет «крепких менеджеров». Но в доме, который построил Зеленский, все настолько призрачно и интуитивно, что трудно найти твердую почву под ногами и верную мотивацию менеджеров. И новые отчаянные смельчаки могут где-то к региональным выборам осенью 2020 года быть слиты также, как их предшественники.

Но сегодня день этих новичков. Это они произносят, обращаясь к императору: Ave, Caesar, morituri te salutant! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Юрий Куликов