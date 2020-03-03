Кабмин назначил госсекретаря Минэкономики

Правительство на сегодняшнем заседании приняло ряд кадровых решений.

Кабинет министров назначил Александра Черных государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а Игоря Дядюру – заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на сегодняшнем заседании правительства.

Среди прочего Кабмин назначил Алексея Кузьменкова главой Государственного агентства водных ресурсов, Александра Павличенко – главой Государственной службы экспортного контроля, Марьяну Олеськив – главой Государственного агентства развития туризма, Сергея Власенко – первым заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов.

Также на заседании правительства Станислава Ковалевского уволили с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.