Госпрограмма доступных кредитов будет включать частичные гарантии

По состоянию на 26 февраля Фонд развития предпринимательства, который управляет данной госпрограммой, согласовал проект договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми действующими уполномоченными банками – государственными «Укрэксимбанком», «ПриватБанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком».

Государственная программа доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9%» с 1 марта будет включать дополнительную опцию - возможность воспользоваться частичными кредитными гарантиями с целью прежде всего поддержать новосозданные предприятия.

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Как сказано на сайте Министерства финансов Украины, это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

"С помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности. И это важно, ведь программа должна стать доступной для более широкого круга предпринимателей. Конечно, в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что покроет до 50% его кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", - приводятся в сообщении слова директора Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслана Гашева.

По данным Минфина, по состоянию на 26 февраля Фонд развития предпринимательства, который управляет госпрограммой "Доступные кредиты 5-7-9%", согласовал проект договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми действующими уполномоченными банками – государственными «Укрэксимбанком», «ПриватБанком», «Ощадбанком" и «Укргазбанком» и в ближайшее время планирует их подписать, чтобы с 1 марта официально ввести механизм данных кредитных гарантий.

«Один из банков уже подписал договор с фондом, чтобы с 1 марта клиенты смогли воспользоваться такой опцией, другие банки - на очереди. Вскоре возможность получить кредитные гарантии станет доступна всем», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу господдержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

Украинские предприниматели почти за месяц действия данной программы получили более 30 млн грн.

На старте программы соглашения о партнерстве с фондом заключили государственные «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк».