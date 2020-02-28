Безработные украинцы смогут получить по 90 тысяч гривень на собственное дело
09:12, 28 февраля 2020Финансы
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Эти средства не нужно будет возвращать.
Иллюстрация REUTERS
Украинцы, которые стоят на учете в службе занятости, смогут получить 90 тысяч гривень на собственное дело.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Деньги можно получить лишь в случае, если им назначена наивысшая компенсация по безработице и они уже не менее месяца стоят на учете", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эту программу из бюджета выделено почти 400 миллиардов гривень. Более того, эти средства не придется возвращать государству.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в Украине официально зарегистрировано почти 400 тысяч безработных.
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