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Безработные украинцы смогут получить по 90 тысяч гривень на собственное дело

09:12, 28 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Деньги можно получить лишь в случае, если им назначена наивысшая компенсация по безработице и они уже не менее месяца стоят на учете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эту программу из бюджета выделено почти 400 миллиардов гривень. Более того, эти средства не придется возвращать государству.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в Украине официально зарегистрировано почти 400 тысяч безработных.

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