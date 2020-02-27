Financial Times: Экономика Украины возрождается и создает головную боль для Путина

Российская способность усиливать кровопролитие на Донбассе остается одним из главных рисков для Киева.

Украина на первый взгляд кажется узником негативных заголовков. Исполнительный директор «Приватбанка», национализированного в 2016 году с «дырой» на счетах на 5,5 миллиардов долларов, предостерег о возможном начале оттока капитала и обвала валюты, если президент Владимир Зеленский не заступится за продолжение очищения в банке. На прошлой неделе наступление российских сил на Донбассе стало причиной боев, которых страна не видела много месяцев.

Также Украина против своей воли была втянута в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа. Однако, за кулисами украинские экономические новости оказались в основном положительными, - пишет Financial Times. Издание пишет, что Украина выздоравливает после обвала, который произошел после революции и военного вторжения России шесть лет назад. Некоторые эксперты убеждены, что у Киева теперь появился реальный шанс экономического взлета впервые за много лет.

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В прошлом месяце Киев разместил долговые бумаги на 1,25 миллиарда евро с процентной ставкой 4,37%. Это примерно половина от той цены, по которой Украина брала взайм еще год назад. При поддержке укрепления гривни на 17% валютные резервы в январе достигли своего наивысшего показателя с 2012 года. Государственный долг сократился с 81% от ВВП в 2016 году до 51%.

Издание пишет, что основа для этих процессов была заложена за время президентства Петра Порошенко. Несмотря на все недостатки, его правительство смогло решить некоторые сложные проблемы и заплатил за это политическую цену. Цены на газ были подняты до рыночного уровня, что причинило потребителям боль, но пошло на пользу государственным финансам. Национальный банк получил полную свободу действий в очищении сомнительного и неэффективного банковского сектора. Были введены антикоррупционные меры, которые медленно начинают приносить плоды. Деньги, которые заробитчане прислали домой из-за границы, тоже помогли. Исследование Всемирного банка показало, что украинцы вошли в пятерку крупнейших групп иностранной рабочей силы. От одного до двух миллионов граждан Украины работает только в Польше. Это сделало их родину крупнейшим получателем денежных переводов в Европе. В 2018 году украинцы переслали домой 14,4 миллиарда долларов.

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Этот поток сократился до 12 миллиардов в прошлом году, поскольку украинцы начали возвращаться домой на фоне роста экономики Украины приблизительно на 4% и увеличения реальных зарплат в 2019-м на 10%.

После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины в прошлом году, а его партия «Слуга народа» получила парламентское большинство, Киев начал принимать реформаторские законы с такой скоростью, что международные партнеры начали беспокоиться за качество этих решений. Большое изменение в стране должно произойти до октября: украинцам разрешат покупать и продавать плодородные земли после отмены длительного моратория. Также они смогут закладывать землю в залог, чтобы иметь возможность получить дешевые займы.

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Издание ожидает, что это позволит повысить результативность аграрного сектора и пищевой промышленности. Однако, перед Украиной стоят определенные риски. И самый большой из них – это мстительный Кремль. Владимиру Путину неприятно наблюдать за тем, как экономика Украины растет быстрее, чем российская. И это после смены украинских политических элит путем проведения честных выборов в то время, как режим Путина держит Россию под контролем уже 20 лет. Без мира на Донбассе на условиях, которые Киев сможет принять, последняя вспышка боев кажется напоминанием, за какие ниточки Москва еще может дергать.