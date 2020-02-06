Washington Post: Трампа оправдали, но скандалу вокруг Украины еще не конец

Американского президента ждут затяжные последствия, которых он и его сторонники в Сенате хотели избежать.

Полное рассмотрение всех дел Дональда Трампа в Украине, значительная часть которых связана с внешнеполитической неразберихой, организованной его личным адвокатом Руди Джулиани, остается не завершенным. Даже после того, как Сенат оправдал президента США по делу об импичменте.

Об этом пишет Washington Post, напоминая о начале предвыборной кампании американского лидера. Поэтому когда появятся новые детали, разоблачительные документы и свидетели – это лишь вопрос времени. Не стоит забывать и разоблачениях из новой книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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Может возникнуть продленное расследование без четкой конечной точки, которое будет и в дальнейшем ставить вопрос о поведении президента на протяжении всего избирательного периода в ноябре. Именно таких долговременных последствий Трамп и его союзники в Республиканской партии хотели избежать, когда отвергли длительное рассмотрение импичмента в Сенате.

«Каждый день будет всплывать что-то новое. Собственно, это уже происходило ежедневно и еженедельно», - сказал председатель Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Адам Шифф.

Он добавил, что окончательного решения о допросе Болтона в нижней палате Конгресса пока нет. Хотя Сенат отказался слушать его показания.

«Общая бесхарактерность президента, его желание обманывать на выборах... Он просто не остановится. Ничего не изменится, а это означает, что мы будем и дальше бдительными», - сказал Шифф.

Издание пишет, что Болтон присутствовал, когда Трамп принимал ключевые решения. Так или иначе скоро он расскажет свою версию истории. Это произойдет во время допроса в Конгрессе или же при посредничестве его книги, публикация которой запланирована на март. Но речь идет не только о Болтоне. Деловой партнер Джулиани Лев Парнас, который утверждает, что работал на Трампа в Украине, тоже выразил готовность предстать перед Конгрессом и рассказать свою часть истории. После того, как бизнесмена обвинили в нарушении законодательства о финансировании кампаний, он отдал следователем в деле об импичменте документы и сообщения.

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Тем временем, тысячи страниц связанных с Украиной документов выходят на свет благодаря судебным искам общественных групп, которые ссылаются на закон о свободе информации. Департамент юстиции признал в судебном ходатайстве на прошлой неделе, что у него есть 24 электронных письма, связанных с Украиной, которые до сих пор не были рассмотрены. Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энджел сказал, что история Украины «точно не закончилась». Его комитет был одним из тех, которые работали над расследованием по делу об импичменте.

«Я могу пообещать, что мы не позволим «замять» эту проблему. Думаю, есть еще много вопросов без ответов, которые американское общество заслуживает знать», - добавил он.

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Кроме Украины демократы собираются возродить расследования, которые они вели до того, как в сентябре Конгресс впервые забеспокоился из-за давления Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Они, скорее всего, продолжат требовать налоговые декларации американского лидера, разбираться в его финансовых делах и проверять наиболее сомнительные политические решения. Они также могут продвигать законодательство, принятое в Палате представителей, нацеленное на борьбу с иностранным вмешательством в выборы. При этом, поведение Трампа в отношении Украины станет образцом.