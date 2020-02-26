С апреля переводы через систему электронных платежей НБУ будут доступны в режиме 23/7

Для банков выполнение межбанковских переводов средств через систему электронных платежей в режиме 23/7 будет добровольной опцией.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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«Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7). Такая новация позволит проводить чувствительные к времени платежи, а также будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что регулятор определил некоторые особенности расширенного регламента работы СЭП. В частности, это возможность осуществлять межбанковские переводы средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00, при этом в работе системы предусмотрен технологический перерыв в 1 час при переходе на новый банковский день (с 00:00 до 01:00). Участники СЭП самостоятельно принимают решение по регламенту своего взаимодействия с системой в круглосуточном режиме.

Отмечается, что в период завершения отчетного года регламент работы СЭП будет определен отдельным решением правления Национального банка Украины.

В то же время, выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022 до конца 2021 года. Стандарт ISO 20022 - это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже, что удешевит транзакции и повысит гарантированность их доставки.