Платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт – НБУ

Внедрение нового стандарта в Системе электронных платежей Нацбанка планируется осуществить до конца 2021 года.

Платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022 до конца следующего года, говорится в сообщении Национального банка Украины.

Читайте такжеКабмин изменил порядок блокировки налоговых накладных

"Стандарт ISO 20022 - это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже. Соответственно, это удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки, - цитирует пресс-служба заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Холода.

В частности, планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Системе электронных платежей (СЭП) Национального банка состоится до конца 2021 года. В будущем это позволит упростить взаимодействие между украинскими и международными платежными системами благодаря использованию понятных и общепринятых в мире стандартов. В среднесрочной перспективе в рамках перехода СЭП на стандарт ISO 20022 планируется также внедрение мгновенных платежей в системе.

Отмечается, что Национальный банк активно работает над проектом по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022. Его целью является модернизация финансовой инфраструктуры Украины, улучшение конкурентоспособности нашей страны и ее интеграция с мировыми рынками. Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития.

В ведомстве отметили, что среди главных преимуществ использования международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины: гармонизация украинского платежного пространства с мировым; включение новых игроков платежного рынка и платежных инструментов в соответствии со второй платежной директивой ЕС (PSD2) и введение новых и расширение функционального наполнения существующих платежных инструментов в пользу банков и их клиентов.

Кроме того, переход на международный стандарт позволит реализовать новые автоматизированные процессы, которые покрывают полный жизненный цикл платежей, повысить уровень обслуживания, эффективности и прозрачности платежей, расширить реквизиты платежей дополнительной информацией, а также усилить защиту информации.

Как сообщал УНИАН, 13 января украинские банки окончательно перевели все расчеты своих клиентов на международный стандарт IBAN.