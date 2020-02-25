В Минэкономики объяснили замедление роста ВВП Украины в конце года

Главными причинами падения темпов роста украинской экономики в конце 2019 года стали укрепление гривни и конъюнктура внешних рынков.

Главным фактором падения темпов роста украинской экономики в четвертом квартале 2019 года стала неблагоприятная конъюнктура внешних рынков.

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Об этом на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

"Прежде всего падение вызвали внешние рынки. Есть еще фактор курса валюты, он также повлиял. У нас есть расчет, каким образом повлиял каждый фактор, я вам по памяти не скажу, но внутренние факторы повлияли меньше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее. Данные о росте экономики за прошлый год в целом пока не сообщались.