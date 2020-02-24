Гончарук намерен ликвидировать все теневые рынки в Украине

По словам премьера, теневых рынков и схем в стране не будет.

Кабинет министров намерен ликвидировать все теневые рынки в Украине.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам рабочей поездки в Черниговскую области, где он инспектировал состояние лесного хозяйства в регионе.

"Теневых рынков и схем в Украине не будет. Все теневые рынки правительство ликвидирует. Речь идет, в частности, и о нелегальных лесопильнях по всей стране", - отметил он.

По словам премьера, он дал поручение руководителям облгосадминистраций принять действенные меры по внедрению электронного учета древесины всеми лесопользователями, а руководству Гослесагентства – сформировать карту мест легального переработки древесины с возможностью предоставления общественностью сообщений о незаконных лесопильные.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук неоднократно заявлял о необходимости борьбы с теневой экономикой, что является одним из приоритетных направлений деятельности правительства.