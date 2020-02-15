"Содержательный диалог, а отношения – дружеские": Зеленский встретился с главой МВФ (фото)

Глава Украинского государства Владимир Зеленский назвал конструктивной встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили положительные достижения в украинской экономике.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Читайте такжеРост экономики Украины замедлился до 1,5%

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружественные", - написал Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ ранее достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена.

Председатель НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие в Украине законов о невозможности возвращения неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создание единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, оборот земель сельскохозяйственного назначения.