Гривня после вчерашнего укрепления уступила доллару 8 копеек

Курс гривни к доллару просел до 24,52 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 20 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,52 грн/долл., то есть, курс гривни просел на 8 копеек после вчерашнего укрепления на 1 копейку.

Читайте такжеЕсли не будет "черных лебедей": экономист дал прогноз, каким будет курс доллара к концу 2020 года

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 26,49 грн/евро, что на 6 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.