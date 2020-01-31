Гривня за январь подешевела к доллару на 6%

За этот период гривня также снизилась к евро - на 5%.

Национальная валюта Украины по официальному курсу за период с начала января снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, за этот период гривня снизилась к евро на 4,7% – до 27,66 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.

В декабре прошлого года гривня ежедневно обновляла или удерживала четырехлетний максимум, в том числе в последний раз 26 декабря - на уровне 23,26 гривни/доллар.