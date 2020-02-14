ТСН.Тиждень расскажет, как Россия руками украинской Фемиды пытается парализовать оборонные предприятия Украины

Журналисты расскажут, как судебная волокита вокруг отечественных оборонных предприятий может спровоцировать их остановку и к чему это может привести.

В Украине продолжаются судебные заседания, на которых Россия фактически вынуждает украинский завод по изготовлению ракет и боеприпасов отдать миллионы долларов российскому оборонному предприятию, включенному к санкционные списки. ТСН.Тиждень узнавал, как такая ситуация сложилась и грозит ли похожий сценарий другим предприятиям «Укроборонпрома».

«Мы хотели выяснить, как Россия использует украинские суды для «выбивания долгов» с украинских предприятий оборонной промышленности. А также понять, может ли этот сценарий быть реализован с другими предприятиями», - рассказал корреспондент ТСН.Тижня Андрей Орляк.

В воскресенье, 16 февраля, в 19-30 ТСН.Тиждень расскажет, как судебная волокита вокруг отечественных оборонных предприятий может спровоцировать их остановку и к чему это может привести.