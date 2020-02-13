В НБУ рассказали, когда разрешат бизнесу свободную покупку валюты

Разрешение свободно покупать валюту приведет к повышению волатильности на валютном рынке, отметил регулятор.

Национальный банк Украины разрешит бизнесу свободную покупку валюты без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам при ясности относительно дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

Он отметил, что регулятор уже готов к снятию этого ограничения, но для этого нужны определенные макроэкономические предпосылки.

«Правление приняло решение снять это ограничение, когда будет ясность в отношениях с МВФ», - сказал Чурий.

При этом он предупредил, что разрешение свободно покупать валюту приведет к повышению волатильности на валютном рынке.