Коронавирус в Китае: биржи Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

Эксперты констатируют, что в случае поступления сводок о новых смертях от вируса давление на фондовые площадки неизбежно продолжится.

Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую негативную динамику на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

"Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в начале торговой сессии упал на 8,73%, до 2716,70 пункта. Падение котировок зафиксировано на шанхайской площадке по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 9,13%, до 9706,58 пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвал на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в стране. Согласно официальным данным, число инфицированных уже превысило 17 тысяч человек.

Эпидемия вынудила местные власти принять жесткие меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса, что оказало серьезное влияние и на бизнес-среду. Снижение деловой активности наблюдается в транспортной сфере, несут убытки туристические компании, снизились объемы продаж в торговых сетях в период каникул по случаю китайского Нового года.