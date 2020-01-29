Бюджет ПФ в этом году составит почти 450 миллиардов гривень

Дефицит фонда в 146,8 миллиарда гривень покроют из госбюджета.

Бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год составит 448,61 миллиарда гривень, из них 146,83 миллиарда гривень - дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

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Об этом сказано в принятом 24 января постановлении Кабинета министров, текст которого размещен на правительственном портале.

Как говорится в документе, собственные доходы ПФУ утверждены на уровне 301,779 миллиарда гривень.

Что касается расходов бюджета фонда, то 308,67 миллиарда гривень собственных средств ПФУ будет направлено на пенсионное обеспечение лиц, пенсию которым назначили в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Ещё 2,77 миллиарда гривень направят на выплату пенсий, назначенных согласно другим законодательным актам в части размера пенсии, на которую лицо имеет право в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". На пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в части размера пенсии из солидарной системы в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено 6,42 миллиарда гривень.

Финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составит 5,35 миллиарда гривень.

Из средств госбюджета, направляемых на покрытие дефицита фонда, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, направят 123 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 декабря прошлого года выросли размер прожиточного минимума и минимальная пенсия. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 гривень - до 2102 гривень, минимальная пенсия - на 74 гривни, до 1638 гривень.