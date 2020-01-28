Доллар рванул вверх: курсы валют

Гривня по официальному курсу упала к доллару на 27 копеек – до 24,60 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,60 грн/долл., что на 27 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,12 грн/евро, что также на 27 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.