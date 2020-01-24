Курс валют: гривня резко укрепилась к доллару и евро
16:07, 24 января 2020Финансы
825 0
Гривня по официальному курсу укрепилась к доллару на 19 копеек – до 24,33 грн/долл.
Курс гривни к евро на 27 января установлен на уровне 26,85 грн/евро / фото УНИАН
Национальный банк Украины на понедельник, 27 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,33 грн/долл., то есть национальная валюта отыграла вчерашнее падение и укрепилась к доллару на 19 копеек.
Читайте такжеВырос на $1 тысячу: эксперты уточнили ВВП на душу населения, учитывая последнюю "перепись" в Украине
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,85 грн/евро, что на 35 копеек выше предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter