Украина выпустит 10-летние евробонды: эксперт назвал сумму и проценты

По словам эксперта, Украина размещает десятилетние евробонды на 1,25 млрд евро под 4,4% годовых.

Министерство финансов Украины размещает евробонды на 1,25 млрд евро сроком обращения 10 лет со ставкой доходности 4,375% годовых.

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Об этом написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив на своей странице в соцсети Facebook.

При этом эксперт отметил высокий спрос на данный выпуск со стороны инвесторов.

Официальная информация Министерства финансов пока не обнародована.

Ранее Минфин подтвердил информацию источников на рынке о подготовке выпуска десятилетних евробондов в евро и привлечении банков BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International как лид-менеджеров для организации переговоров с инвесторами сегодня, 22 января.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.