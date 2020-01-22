Минфин подтвердил намерения выпустить евробонды в евро

Министерство привлекло банки BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International для организации конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

Министерство финансов Украины подтвердило факт подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в евро, сроком обращения 10 лет, о чем ранее сообщали источники на финансовом рынке.

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"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А. Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации", - сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что министерство привлекло банки BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

Ранее информированный источник сообщил агентству УНИАН, что Министерство финансов Украины начало подготовку выпуска евробондов в евро сроком обращения 10 лет и ориентиром доходности около 5% годовых и объемом около 1 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 миллиард евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.