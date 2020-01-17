Пенсии-2020: военным и силовикам добавили денег

Согласно постановлению Кабмина от 24 декабря 2019 года, в этом году пенсии повысили некоторым категориям военных и силовиков.

В Украине в 2020 году вырастут пенсии. УНИАН рассказывает, кто может рассчитывать на повышение выплат и на сколько их повысят.

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Пенсии-2020 в Украине

Украинским пенсионерам в 2020 году добавят немного денег. В частности, вырастет минимальная пенсия, которая привязана к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 января минимальная пенсия составляет 1638 гривень, с июля вырастет до 1712 гривень, а с декабря – до 1769 гривень. В результате, за год минимальная пенсия в Украине вырастет на 131 грн.

Также, в марте пенсионеров ожидает ежегодная индексация пенсий, которая проводится по формуле: 50% инфляции и роста средней зарплаты за предыдущий год.

Пенсии военным и силовикам

Согласно постановлению Кабмина от 24 декабря 2019 года, в этом году пенсии повысили некоторым категориям военных и силовиков.

В частности, с 1 января 2020 года военным и другим лицам, которым пенсия назначена по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года, будет выплачиваться повышенный размер с учетом 100 процентов суммы повышения пенсии, определенного на 1 марта 2018 года.

Экс-милиционерам с 1 января этого года выплачивается пенсия, которая с 1 января 2016 года рассчитана из размера денежного обеспечения по приравненной должности полицейского (с учетом доплат к предыдущему размеру пенсии, повышений, индексации и других доплат (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной).

Также, экс-милиционерам ежемесячно будет компенсироваться неполученная разница между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной с 1 января в 2016 года, и месячным размером пенсии, полученной с 1 января в 2016 года по 31 декабря в 2017 года. Доплаты будут проводить до полного погашения суммы разницы.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 декабря выросли размер прожиточного минимума и минимальная пенсия. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 грн – до 2102 грн, минимальная пенсия – на 74 грн, до 1638 грн.

На финансирование Пенсионного фонда в 2020 году Кабинетом министров предусмотрено 173 миллиарда гривень.

По данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн.