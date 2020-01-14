Минфин начал подготовку трехлетней бюджетной декларации - Маркарова

Документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.

Министерство финансов Украины начало подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы.

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

"Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку 3-летней декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова.

Согласно представленной министром карте работы над декларацией, документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.

Как сообщал УНИАН, президент Украины в январе 2019 года подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно введения среднесрочного бюджетного планирования, принятый Верховной Радой в декабре 2018 года.