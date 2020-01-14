Минфин начал подготовку трехлетней бюджетной декларации - Маркарова
16:12, 14 января 2020Финансы
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Документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.
Маркарова отметила, что бюджетный процесс никогда не заканчивается / фото УНИАН
Министерство финансов Украины начало подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы.
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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.
"Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку 3-летней декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова.
Согласно представленной министром карте работы над декларацией, документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.
Как сообщал УНИАН, президент Украины в январе 2019 года подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно введения среднесрочного бюджетного планирования, принятый Верховной Радой в декабре 2018 года.
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