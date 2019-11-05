Госказначейство подсчитало, сколько ЕСВ заплатили украинцы

В октябре поступления ЕСВ увеличились на 18,2% - до 23,55 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-октябре 2019 года составили 222,26 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления ЕСВ выросли на 38,48 млрд грн, или на 20,9%.

В частности, только в октябре поступления ЕСВ составили 23,55 млрд грн, что на 3,62 млрд грн, или на 18,2%, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе-октябре 2018 года составили 183,78 млрд грн.

По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 млрд грн, до 228 млрд грн.