В Раде захотели ввести обязательное накопительное пенсионное обеспечение
23:58, 27 декабря 2019Финансы
44 0
Пока текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.
Верховная Рада / фото УНИАН
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Читайте такжеРевизия вот чиновников: по всей Украине проведут массовые проверки пенсионеров
Как сообщается на официальном сайте парламента, законопроект №2683 зарегистрирован сегодня, 27 декабря.
Документ подали четыре народных депутата от партии «Слуга народа».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter