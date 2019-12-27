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В Раде захотели ввести обязательное накопительное пенсионное обеспечение

23:58, 27 декабря 2019
Финансы
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Верховная Рада / фото УНИАН

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Как сообщается на официальном сайте парламента, законопроект №2683 зарегистрирован сегодня, 27 декабря.

Документ подали четыре народных депутата от партии «Слуга народа».

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Теги: #Рада#пенсии