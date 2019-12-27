В Раде захотели ввести обязательное накопительное пенсионное обеспечение

Пока текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Читайте такжеРевизия вот чиновников: по всей Украине проведут массовые проверки пенсионеров Как сообщается на официальном сайте парламента, законопроект №2683 зарегистрирован сегодня, 27 декабря. Документ подали четыре народных депутата от партии «Слуга народа».

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