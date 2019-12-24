В Украине растет розница: где торгуют больше всего

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре вырос на 10,4% - до 980 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2019 года вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 980,269 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Киевской - на 19,8%, до 23 млрд грн; Винницкой - на 18,9%, до 28,549 млрд грн, в Тернопольской - на 17,2%, до 14,494 млрд грн и в Луганской - на 16,5%, до 9,184 млрд грн.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года вырос на 12,8%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-ноябре 2019 года составил 710,726 млрд грн, что на 11,5% больше показателя за январь-ноябрь 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.