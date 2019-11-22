Минэкономики уволило 15 руководителей структурных подразделений – Милованов

Это половина состава предыдущей структуры – Министерства экономического развития и торговли.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 15 чиновников из руководящего состава структурных подразделений ведомства.

Об этом написал министр Тимофей Милованов в Facebook.

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“Сегодня состоялся очередной этап трансформации Министерства - принято решение об увольнении 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)”, - написал Милованов.

При этом министр не уточнил, в каких именно структурах произошли кадровые изменения.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 47 руководителей госпредприятий и топ-чиновников и открыло конкурсы на должности.