Милованов обещает сегодня разблокировать пять советников для старта большой приватизации

Минэкономики подаст на утверждение в Кабмин кандидатуры инвестиционных советников.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сегодня подаст в Кабинет министров кандидатуры пяти инвестиционных советников для запуска большой приватизации.

Читайте такжеРада назначила Сенниченко новым главой Фонда госимущества

Об этом сказал на Visa Cashless Forum 2019 министр Тимофей Милованов, сообщает liga.net.

"Сегодня я разблокирую пять советников большой приватизации Фонда госимущества и подам кандидатуры в правительство", - сказал Милованов.

Он также добавил, что после принятия закона о приватизации, список большой приватизации пополнит еще 21 компания. "Это хорошая возможность для бизнеса принять участие в этом", - отметил министр.

Напомним, в Фонде госимущества заявляли, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если Кабмин до 30 сентября утвердит инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: Одесский припортовый завод, Угольную компанию Краснолиманская, Индар, завод Электротяжмаш, Объединенную горно-химическую компанию.

В июле представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что большая приватизация разблокирована и ее запуск зависит от Минэкономики.