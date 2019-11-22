Украинские банки нарастили прибыль в 3,5 раза - до рекордных 52 миллиардов гривень
Платежеспособные банки Украины в январе-октябре получили 51,992 млрд грн прибыли, что в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за десять месяцев выросли на 23% - до 201 млрд грн, расходы - на 0,4%, до 149 млрд грн.
По информации регулятора, рост прибыли банков обусловлен четырьмя факторами: увеличением чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, позитивным результатом переоценки и от операций купли-продажи, а также низким объемом отчислений в резервы.
Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2019 года получили 48,35 млрд грн прибыли, что в 4,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы Украины по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли.
Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы страны. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 млрд грн, 2016 год - 159,4 млрд грн, 2015 год – 66,6 млрд грн, 2014 год – 52,7 млрд грн.