Арахамия прогнозирует принятие в первом чтении проекта о легализации казино до конца года

Президент Владимир Зеленский парламенту поручил до 1 декабря 2019 года принять закон о государственном регулировании игорного бизнеса.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что парламент до конца года примет в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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"Я всем нашим депутатам говорю: вы ездите в округа каждый месяц. Если вы увидите какие-то нелегальные казино и т.д., - сообщайте и будем с этим разбираться, пока мы легализирем этот процесс. Я думаю, что мы до нового года уже примем в первом чтении законопроект", - отметил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

18 октября Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, в законопроекте правительство предлагает установить ограничение по количеству лицензий, игорных заведений и оборудования, разрешить размещение игровых автоматов исключительно на территории отелей класса 3-5 звезд, а казино - только в 5-звездочных отелях. Поступления в бюджет от продажи лицензий предлагается направить на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

Кроме того, в законопроекте предлагается усилить финансовую и уголовную ответственность за деятельность в сфере азартных игр без лицензии.

В Кабмине прогнозируют, что легализация игорного бизнеса позволит получить в госбюджет до 5 млрд грн.

Всего в ВР зарегистрировано несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.

20 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что парламент будет рассматривать законопроекты по игорному бизнесу во время пленарной недели, которая пройдет с 3 по 6 декабря.