Кабмин обновил состав набсоветов «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка»

По информации Минфина, в состав набсовета «Ощадбанка» как независимые члены вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот и Игорь Митюков, «Укрэксимбанка» - Ласло Урбан.

Кабинет министров Украины обновил состав наблюдательных советов государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания Кабинета министров.

«Мы там обновляем наблюдательные советы», - сказал Гончарук.

При этом он не стал сообщать детали и предложил ознакомиться с информацией в публичных источниках.

«Это сфера ответственности Министерства финансов», - добавил премьер.

Как впоследствии сообщили в Министерстве финансов, в состав набсовета «Ощадбанка» как независимые члены вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот и Игорь Митюков, «Укрэксимбанка» - Ласло Урбан.

Также в Минфине отметили, что отбор кандидатов на должности независимых членов набсоветов госбанков осуществляли компании по подбору персонала, избранные на конкурсной основе, а финальное тестирование – комиссия при участии представителей Верховной Рады, президента и Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в начале октября прекратил полномочия назначенных в конце мая пяти членов наблюдательного совета «Ощадбанка» и одного – «Укрэксимбанка», поскольку эти назначения не получили согласования Национального банка Украины.

Согласно совместному заявлению МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, международные партнеры Украины высказались в поддержку действий НБУ, подчеркивая необходимость жестких стандартов независимости и отсутствия конфликта интересов в набсоветах госбанков.