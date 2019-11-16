цей матеріал доступний українською

СБУ завершила расследование по хищениям в "Пивденкомбанке"

13:28, 16 ноября 2019
Финансы
60 0
Руководство банка разработало механизм с присвоения средств учреждения / фото antikor.com.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, направлен в суд обвинительный акт против руководителей «Пивденкомбанка».

Читайте такжеIFC предоставит «Укргазбанка» 30 миллионов евро кредита

Следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах «Пивденкомбанка» в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними.

После невозврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента «Пивденкомбанка», закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по делу о хищении 38 млн долл. «Пивденкомбанка» сообщено о подозрении двум бывшим руководителям финучреждения.

"Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно, возмещение клиентам украденных денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #банк#СБУ#хищение