СБУ завершила расследование по хищениям в "Пивденкомбанке"

Из-за противоправных действий руководителей финучреждения 38 млн долларов были списаны в пользу иностранного банка.

Сотрудники СБУ завершили досудебное расследование дела о хищении топ-менеджерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» 38 млн долл.

Как сообщает пресс-центр СБУ, направлен в суд обвинительный акт против руководителей «Пивденкомбанка».

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Следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах «Пивденкомбанка» в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними.

После невозврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента «Пивденкомбанка», закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по делу о хищении 38 млн долл. «Пивденкомбанка» сообщено о подозрении двум бывшим руководителям финучреждения.

"Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно, возмещение клиентам украденных денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.