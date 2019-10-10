Намного больше, чем у Зеленского: в ГПУ назвали зарплату Рябошапки

В сентябре глава Генпрокуратуры заработал более 131 тысячи гривень.

В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заработал 131 728 гривень.

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Об этом сообщает Апостроф.

"Так, оклад Рябошапки за месяц составил 37 тысяч гривень, надбавки за выслугу лет - от 10 до 50% оклада", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава ведомства получил надбавку за выполнение особо важной работы, за почетное звание "заслуженный", надбавку за работу в условиях режимных ограничений и премию.

"Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заработал в 4,7 раза меньше, чем Рябошапка. Зарплата главы государства составила 28 тысяч гривень, из которых 5,5 тысячи ушли на оплату налогов", - подчеркивает издание.

Ранее депутаты Верховной Рады девятого созыва получили первую полную зарплату, самые большие выплаты начислены заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку (59 300 гривень), меньше всех получила Анна Коваленко из Слуги народа.