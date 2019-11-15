IFC предоставит «Укргазбанку» 30 миллионов евро кредита

Возможность конвертации в капитал полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Структура Всемирного банка - Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит государственному «Укргазбанку» кредит на 30 млн евро с возможностью конвертации в долю в капитале финучреждения до 20%.

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Как сообщается на сайте IFC, совет директоров одобрил соответствующее решение 11 октября, и в настоящее время идет подготовка соответствующих документов.

Отмечается, что срок кредита составит 5 лет, а возможность конвертации в капитал полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.

В конце января IFC подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка».

В апреле министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Минфин на финальной стадии привлечения IFC в капитал «Укргазбанка», а в октябре спрогнозировала, что соответствующее соглашение будет подписано до конца года.