IFC может войти в капитал государственного «Укргазбанка» до конца года

В корпорации высоко оценили результаты работы «Укргазбанка».

Министерство финансов Украины ожидает подписания соглашения о вхождении Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал государственного «Укргазбанка» до конца года.

Читайте такжеГосбанки за полгода заработали почти 20 миллиардов гривень

Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на итоги встречи министра финансов Оксаны Маркаровой и министра экономики Тимофея Милованова с командой IFC в Вашингтоне, США.

Отмечается, что в корпорации высоко оценили результаты работы «Укргазбанка», снизившего долю неработающих кредитов до 10% благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления.

Также стороны обсудили планы сотрудничества с IFC в сфере развития концессий и приватизации имущества.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.

В конце января IFC подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка».

В апреле министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Минфин на финальной стадии привлечения IFC в капитал «Укргазбанка».