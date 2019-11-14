Доллар продолжает падать: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 15 ноября: 100 USD – 2424,4999 гривни; 100 EUR – 2666,2225 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2424,4999 (14 ноября – 2431,5588)

100 EUR – 2666,2225 (14 ноября – 2676,1736)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 14 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,23/24,25 гривни/доллар, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,65/26,68 гривни/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 13 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,30/24,32 гривни/доллар, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.