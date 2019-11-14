Большинство украинцев поддерживают внедрение кассовых аппаратов для ФОПов - опрос

49% респондентов считают расширение применения РРО скорее наведением порядка в сфере уплаты налогов, а противоположного мнения придерживаются 38%, которые убеждены, что это является притеснением малого бизнеса.

Более половины - 58% опрошенных украинцев поддерживают инициативы власти по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО) физлицами-предпринимателями (ФОП) 2-4 групп налогообложения, которые обяжут их выдавать фискальные чеки покупателям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 22-30 октября текущего года, в котором приняло участие 2000 человек.

В частности, из 58% поддерживающих данную инициативу по детенизации расчетов, 38% - лица, имеющие собственное дело, 65% - которые хотят его иметь. Не поддержали данные изменения 25% опрошенных, а 10% затруднились ответить.

При этом, 49% респондентов считают расширение применения РРО скорее наведением порядка в сфере уплаты налогов, а противоположного мнения придерживаются 38%, которые убеждены, что это является притеснением малого бизнеса. При этом затруднились ответить 13%.

Также 56% поддержали введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека. Не поддержали эту инициативу - 27%.

Вместе с тем, 55% одобряют возможность получать электронный чек вместо бумажного при совершении покупок, а против такой возможности - 26% опрошенных.

Также сообщается, что 62% опрошенных поддержали создание мобильного приложения, которое позволит платить все налоги в смартфоне.

Согласно опросу, 74% респондентов поддержали принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, которые использует большой бизнес для вывода денег за границу и уклонения от уплаты налогов.

Согласно сообщению, 60% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда продавец в течение последнего года не выдавал никакого чека за приобретенные товары или услуги (29% - часто, 31% - время от времени), при этом 38% - не сталкивались с этим.

«Важным для налоговиков является и вопрос об уровне доверия опрошенных граждан к Государственной налоговой службе Украины (ГНС). Так, полностью доверяют ГНС 6%, скорее доверяют - 15%, совсем не доверяют - 32% и 22% - скорее не доверяют. При этом среди тех, кто доверяет ГНС - 27% имеют собственное дело и 24% хотят его иметь», - отмечается в релизе.

В Налоговой службе подчеркнули, учитывая, что полноценно ведомство работает всего несколько месяцев, то полученные результаты соцопроса является стимулом к улучшению работы службы для повышения доверия к ней украинцев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Также Рада приняла еще один закон по детенизации расчетных операций, предполагающий внедрение механизма так называемого «кешбэка» - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

Субъекты малого предпринимательства обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать эти законы, поскольку они «порождают коррупцию и вынуждают предпринимателей уходить в тень». Однако 17 октября глава украинского государства подписал данные законы.

С 1 октября 2020 года применение программных РРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4 группах, которые реализуют технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, медицинские изделия, ювелирную продукцию, а также ведут розничную торговлю в магазинах бывшими в употреблении товарами. Также РРО вводится для ресторанов, кафе, туристических агентств, отелей. А с 1 января 2021 года использование РРО будет обязательным для всех плательщиков единого налога на 2-4 группах.