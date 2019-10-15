МВФ по итогам года ожидает укрепления гривни к доллару

В основе расчетов МВФ допущение, что курс составит 26,75 грн/долл., что на 1,6% выше прошлогоднего показателя на уровне 27,20 грн/долл.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд по итогам 2019 года в целом ожидает укрепления гривни к доллару США по сравнению с показателем за 2018 год.

Как свидетельствуют аналитические данные Фонда к отчету о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в основе расчетов МВФ допущение, что курс гривни к доллару по итогам текущего года составит 26,75 грн/долл., что на 1,6% выше показателя за прошлый год на уровне 27,20 грн/долл.

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Далее Фонд прогнозирует ежегодное ослабление гривни к доллару на 97 копеек. То есть в 2020 году курс составит 27,72 грн/долл., в 2021 - 28,70 грн/долл., в 2022 - 29,67 грн/долл., в 2023 - 30,64 грн/долл., в 2024 - 31,61 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года - более чем на 12%.

Национальный банк Украины на среду, 16 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,79 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.