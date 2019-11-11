Технологии сейчас важнее денег – предправления Concord bank

Команда Concord bank осуществляет постоянный поиск технологичных решений для взаимодействия со своими клиентами.

В современном мире деньги на реализацию проектов найти проще, чем нужные и интересные технологии для реализации самого проекта. Таким наблюдением поделился в ходе общения с нашим изданием председатель правления Conkord bank Юрий Задоя.

«У нашего банка значительный опыт работы с бизнес-структурами, в том числе и такими, которые являются частью международных компаний. Мы видим их запрос на технологии, поэтому последние годы активно поддерживаем те украинские компании и стартапы, которые заинтересованы создавать и развивать всевозможные технологические продукты. Многие из них ищут финансирование и партнеров. Если есть идея, план реализации проекта, амбиции, то мы готовы поддерживать разработчиков как финансово, так и организационно», - рассказывает Юрий Задоя.

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По его словам, за технологиями – будущее банковской и финансовой сферы, включая такие сегменты как киберспорт и новые алгоритмы общения компании с клиентами. «Киберспорт – важная составляющая современного мира, и это однозначно спорт, здесь соревнуются и побеждают. Для того, чтобы осуществить монетизацию побед нужен банковский процессинг, который обеспечивает прием денежных средств, проведение всех необходимых транзакций и соблюдение современных технологий безопасности расчетов», - объясняет банкир.

Команда Concord bank так же осуществляет постоянный поиск технологичных решений для взаимодействия со своими клиентами. Так, в ближайшее время начнет работать чат-бот, который сможет оперативно решать наиболее типичные задачи физлиц – клиентов банка. «Я верю в правильно обученный искусственный интеллект, примеры чего уже есть в мировой практике. Да, пока что это работает не идеально, но если совместить банковскую библиотеку с ключевыми модулями и той же Siri, можно получить хороший call-центр, который ответит на основные вопросы клиента. Это ускорит решение задач , поступающих от клиентов и снизит затраты компаний на сами call-центры», - убежден Юрий Задоя.

Как известно, в 2015 Concord bank запустил собственный процессинговый центр ProCard. Финансовое учреждение являетсяпрямым принципалом МПС Visa и MasterCard, обеспечивает расчеты по ApplePay, Google Pay, Garmin Pay и дает доступ мерчантам к сервису Apple Pay эквайринг.

Главный офис банка находится в г. Днепр. Акционерами банка являются Елена и Юлия Соседка.