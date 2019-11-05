"Минус" госбюджета-2020 составит 95 миллиардов гривень

Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2020 предлагает сократить его дефицит до 2% ВВП.

Кабинет министров в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении, предлагает сократить дефицит госбюджета до 95 млрд грн, что составляет 2% от валового внутреннего продукта.

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Об этом журналистам сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Мы уменьшаем уровень дефицита к ВВП до 2%. Это большое сокращение. Это не значит, что мы сразу и заимствовать будем меньше, но мы заимствуем намного меньше, чем отдаем, а также планируем средства, которые будут поступать от приватизации, они также уменьшат сумму, которая необходима для заимствований. В целом, уменьшением дефицита наш долг, если брать только государственный долг, должен прийти к цифре менее 50% от ВВП», - сказала она.

«Дефицит 2%, дефицит такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная и расходная часть изменились приблизительно на 15 млрд грн в общем. Доходная часть на 13 млрд грн увеличилась, расходная увеличилась на 15 млрд грн, потому что часть расходов была перераспределена», – добавила глава Минфина.

По ее словам, в обновленном проекте госбюджета на 3 млрд грн увеличен план поступлений специального фонда с расчетом на принятие закона о легализации игорного бизнеса. План доходов общего фонда госбюджета увеличен на 10 млрд грн за счет предполагаемого роста поступлений дивидендов и части чистой прибыли от государственных компаний, небольшого роста поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2020 год, который подавался на рассмотрение в Раду в сентябре, предлагалось сократить дефицит государственного бюджета до 2,09% ВВП, а государственный долг - до 46,7% ВВП.