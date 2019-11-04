Контрабанда недели: в рейсовом автобусе нашли элитную обувь и запчасти для дорогих авто на $100 тысяч

По словам Нефедова, товар был изъят и составлен протокол. Предварительная стоимость контрабанды составляет примерно 100 тыс. долларов.

В рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Аахен – Киев" через КПВВ "Краковец", нашли 33 пары элитной обуви и запчасти для дорогих авто.

Читайте такжеГлава таможни ответил Богдану на заявленіе, что у Нефедова «не очень получается»

Об этом сообщил председатель таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

"Контрабанда недели. Вот вам пример "контрабанды", который больше соответствует стереотипам. Едет рейсовый автобус "Аахен-Киев" через Краковец, а в нем 33 пары элитной обуви (эти сапожки на сайте Fendi по $1490) и 770 различных автозапчастей для Mercedes, Porsche и Land Rover", - написал он.

По словам Нефедова, товар был изъят и составлен протокол. Предварительная стоимость контрабанды составляет примерно 100 тыс. долларов.

"Существенное количество контрабанды на западной границе так и выглядит - сотни или тысячи бусиков и фур, которые что-то понемногу тянут. И борьба - это регулярные задержания. Если выйдем на системные изъятие хотя бы каждой восьмой партии - экономика таких нарушений станет для контрабандистов сомнительной..." - отметил он.

Нефедов отметил, что отдельным вопросом является установление вины.

"Здесь надо работать с правоохранителями по выявлению реальных организаторов. Водитель просто взял какую-то сумму за провоз. А кто заказал доставку? И в каком бутике и в автосалоне это мало продаться? На эти вопросы таможня сама дать ответ не может..." - резюмировал глава таможни.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне, а также призвал правоохранительные органы прекратить "крышевать" контрабанду или освободить занимаемые должности.

27 октября Гончарук заявил, что контрабанда в стране не прекращается, в связи с чем пообещал сменить руководство таможен во всех областях.