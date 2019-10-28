Рецепт борьбы с контрабандой от Гончарука: сменить руководство таможен во всех областях

Еще одной из проблем в данной сфере Гончарук назвал не открытые пункты пропуска на таможнях, средства на строительство которых «системно разворовывались».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что контрабанда в стране не прекращается, в связи с чем пообещал сменить руководство таможен во всех областях.

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В своем видеоблоге Гончарук сообщил, что встречался с Американской торговой палатой, где представители бизнеса заявили, что одна из главных проблем в стране - это контрабанда. В этой связи глава правительства вместе с руководителем Таможенной службы Максимом Нефедовым поехал в одну из самых проблемных в плане контрабанды областей - в Черновцы.

«Там очень интересная ситуация. Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее и тому подобное. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможен в областях сменилось", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что помещение Таможенной службы в Черновцах арендуют у частного лица, которое эксперты связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой.

«Я поручил быстро найти помещение, в котором могла бы разместиться таможня в этой области, и обратился к генеральному прокурору с предложением уволить прокурора этой области. Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет продолжаться системная контрабанда, но это не единственная проблема", - отметил Гончарук.

Еще одной из проблем в этой сфере он назвал не открытые пункты пропуска на таможнях, средства на строительство которых «системно разворовывались».

«Поэтому все эти хвосты, конечно, нам придется подчищать... Уже до конца года мы будем четко знать, что нужно сделать, чтобы инфраструктура на нашей границе позволила прекратить контрабанду», - отметил премьер и добавил, что поручил главе Таможенной службы в течение двух недель подготовить стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запустить в работу ранее закупленные стационарные сканеры для таможен.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне, а также призвал правоохранительные органы прекратить "крышевать" контрабанду или освободить занимаемые должности.

Справка УНИАН. В феврале 2018 года Европейский Союз закрыл начатый в 2014 году проект модернизации шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной из-за ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков.

К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.

Глава Таможенной службы Максим Нефедов заявил, что первые два из закупленных для борьбы с контрабандой сканеров планируют запустить в начале 2020 года. При этом ожидалось, что будет закуплено семь комплексов, но закупили и установили четыре, причем ни один сейчас не работает. Кроме того, Нефедов отметил, что часть сканеров были смонтированы таким образом, чтобы никогда не заработать.

В ответ на эти заявления Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту установки неработающих сканеров для таможни, так как подозревает работников ведомства в нанесении ущерба госбюджету.