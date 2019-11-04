"Есть еще год": финансист рассказал о появлении "окна возможностей" для украинских бизнесменов

Начинающим бизнесменам эксперт дал несколько рекомендаций.

У малого и среднего бизнеса в Украине появилось "окно возможностей" благодаря стабилизации курса доллара.

Хорошие стартовые возможности будут еще около года, пока рынок земли в процессе открытия, заявил финансовый стратег Сергей Позняк, передает «Обозреватель».

Читайте такжеДоллар начал дорожать: гривна просела на 9 копеек

"Я рекомендую всем бизнесменам, особенно малым и средним, сейчас воспользоваться этим "окном возможностей". Особенно для экспорта. Со стабильным курсом экспортно-импортные операции становятся менее рискованными. У нас еще год есть. Потом будем смотреть", – отметил Позняк.

По его мнению, из-за "лихорадки" законодательства много людей в Украине просто не решаются заниматься бизнесом, а успешные предприниматели работают "не благодаря, а вопреки".

"Но тот малый и средний бизнес, который существует – я считаю, что они герои. Особенно те, кто работает уже не один десяток лет. Они тянут на себе бремя бизнес-среды, и льют деньги в опустевший бак отечественной экономики", – подчеркнул эксперт.

Начинающим бизнесменам Позняк дал несколько рекомендаций.

Прежде всего, по его словам, необходимо учесть состояние рынка и выявить свою целевую аудиторию.

"Есть такой метод "Пять Почему?": зачем, почему, кто, где и когда. Если человек ответит на эти вопросы – он потенциальный бизнесмен. Кто будет покупать его продукцию или услуги? В каких временных параметрах это будет происходить? Где он будет осуществлять свою деятельность? Когда вернутся инвестиции? И самое главное – почему?" – рассказал финансист.

Он уточнил, что когда человек ответит на эти вопросы и сформирует уникальное торговое предложение, то может начинать свой бизнес.

"Чтобы заниматься бизнесом, необходимы определенные навыки. У нас, чтобы за рулем ездить, нужно права получить, а бизнесом может любой заниматься. И это влечет за собой последствия. У человека должны быть деньги, он их тратит, потом за ним банки гоняются... Зачем такой бизнес? Надо трезво оценить свои силы и ответить на главный вопрос: зачем заниматься этим бизнесом?" – посоветовал Позняк.