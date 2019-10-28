Курс валют: после выходных доллар и и евро подорожали

Национальный банк Украины на понедельник, 28 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,17 грн/долл., к евро – на уровне 27,96 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2517,4116 (25 октября – 2511,4112)

100 EUR – 2796,0891 (25 октября – 2794,6984)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 25 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,10/25,13 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,84/27,88 грн/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.