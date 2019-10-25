Гривня уходит на выходные в незначительном плюсе

Гривня на межбанке в четверг выросла к доллару на 2 копейки - до 25,10/25,13 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 25 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,10/25,13 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,84/27,88 грн/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 28 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,17 грн/долл., к евро – на уровне 27,96 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 24 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.