В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина"

Увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательская способность украинцев в случае принятия законопроекта № 1210 приведут к резкому росту контрабанды сигарет.

Объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, около 59% легального рынка. У легальных производителей значительно упадут объемы продаж, а государство не получит ожидаемых поступлений от акцизного налога.

Такое мнение высказала директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко в статье "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив.

В "Филип Моррис Украина" уточнили, что компания серьезно обеспокоена нормами законопроекта № 1210 и планом повышения ставок акцизного сбора на сигареты, заверив, что если государство так внезапно, не обсуждая с бизнесом, принимает инициативы, которые могут привести к сокращению легального рынка, она будет вынуждена пересмотреть работу своих мощностей в Украине. Как известно, законопроектом № 1210 предусмотрено повышение акциза на сигареты, что приведет к росту цен в 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет.

"Мы уже видим последствия политики 30-40-процентного повышения ставок акциза за прошедшие 4 года. Нелегальный рынок за этот период вырос в 7 раз. Считаем, что повышение ставок акцизного налога на 150% не позволит удержать легальный рынок на том уровне, каким он есть сегодня", - подчеркнула Наталия Бондаренко.

Как известно, из-за непродуманных налоговых инициатив власти закрыл свою фабрику в Украине один из крупнейших налогоплательщиков British American Tobaсco (ВАТ). В компании 112.ua уточнили, что работа фабрики приостановлена на неопределенное время и точная дата ее возобновления неизвестна. Сотрудники, несмотря на то, что предприятие отправлено в простой, пока еще зарплату получают, но именно ПОКА, подчеркнул собеседник в компании.