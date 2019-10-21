Гончарук рассказал о переговорах с МВФ

Премьер надеется на серьезный прогресс в переговорах по новой программе сотрудничества с МВФ во время визита миссии Фонда в Украину в начале ноября.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется достигнуть серьезного прогресса в переговорах относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом во время визита миссии МВФ, которая прибудет в Киев через две недели.

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Об этом он заявил в видеобращении на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наши министры всю неделю находились в Соединенных Штатах и продолжали работать с коллегами из Международного валютного фонда над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.