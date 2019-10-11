Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть гривня

Курс гривни снизится до 25-26 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 грн за долл. – эксперты банка.

Курс украинской гривни снизится до диапазона 25-26 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 грн/долл., считают аналитики «Райффайзен Банка Аваль».

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«В базовом сценарии мы ожидаем возврата курса гривни в диапазон 25-26 с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 гривен за доллар США», - говорится в аналитическом отчете банка, переданном УНИАН.

Предпосылками для усиления девальвационного давления в банке назвали снижение темпов роста перечислений от трудовых мигрантов, ожидаемое сезонное увеличение активности импортеров, вероятное снижение продаж валюты со стороны нерезидентов-инвесторов в ОВГЗ и наращивание покупки валюты на фоне традиционного осеннего ухудшения девальвационных ожиданий.

Кроме того, как отметили аналитики, в августе и сентябре в ходе валютных интервенций путем покупки валюты Нацбанк эмитировал 7,6 и 22,2 млрд грн, соответственно, что несколько смягчило монетарные условия и расширило спекулятивные возможности участников рынка.

Помимо этого, существенное девальвационное давление может быть создано сконцентрированным во времени высвобождением рекордных запасов ликвидности, накопленных на Едином казначейском счете (61,6 млрд грн).

В банке считают, что ситуация может быть сильно усугублена негативным новостным фоном и бегством капиталов, например, из-за растущей неопределенности относительно дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, внутренних политических решений в контексте конфликта на востоке Украины, а также ростом волатильности на мировых финансовых рынках.

«Попытки запугивания реформаторов и ослабления независимости НБУ, а также возможный «компромисс» правительства с экс-акционерами в вопросе национализации «ПриватБанка» без должной реакции главы государства, обыски в банке создают существенные риски для успешного переговорного процесса с МВФ, повышения суверенных кредитных рейтингов и сохранения интереса инвесторов-нерезидентов к украинским ОВГЗ и еврооблигациям», - отмечается в отчете.

С другой стороны, как отметили в банке, в случае прогресса в переговорах с МВФ и возобновления спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов (например, на 7-летние бумаги), тренд укрепления гривни может продолжиться.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12%. К концу сентября гривня в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривен за доллар. Год назад курс в это же время составлял 28,08 гривень за доллар.

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