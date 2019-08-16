НБУ отклонил кандидатуры членов набсовета "Ощадбанка"

Регулятор потребует замены указанных членов набсовета.

Национальный банк Украины по результатам рассмотрения пакетов документов новоизбранных членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка", а также проведенных тестирования и собеседований, решил отказать в согласовании пяти кандидатам.

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Как говорится в материалах НБУ, переданных УНИАН, в этом перечне - глава набсовета Шевки Аджунер и члены набсовета Алексей Гринченко, Алексей Резников, Дмитрий Власов и Даниэль Билак.

В НБУ подчеркнули, что руководствуясь своим правом, регулятор потребует замены указанных членов набсовета.

При этом, Нацбанк принял решение о возможности согласования назначения членами набсовета Байбы Апина, Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса, Юрия Храмова.

По информации регулятора, окончательные решения по этим кандидатам будут приняты после устранения замечаний к предоставленным ими документов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы государственных банков.

В состав набсовета "Ощадбанка" вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

20 июня новоназначенный набсовет "Ощадбанка" начал свою работу и избрал своим руководителем экс-главу представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунера.